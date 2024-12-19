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Зруйновані будинки, троє загиблих: правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківщини

Зруйновані будинки, троє загиблих: правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківщини

19 грудня близько 15:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по житловому кварталу у селищі Шевченкове Купʼянського району Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинули дві жінки та чоловік. Ще троє людей постраждали: у чоловіка та жінки гостра реакція на стрес, ще один чоловік зазнав поранень.

Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків. Попередньо встановлено, що війська рф вдарили по населеному пункту ракетою «Іскандер-М».

Також сьогодні близько 15:10 ворог атакував FPV-дроном с. Дворічна Купʼянського району: поранено 54-річну жінку.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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