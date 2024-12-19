Зруйновані будинки, троє загиблих: правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківщини
19 грудня близько 15:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по житловому кварталу у селищі Шевченкове Купʼянського району Харківської області.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Загинули дві жінки та чоловік. Ще троє людей постраждали: у чоловіка та жінки гостра реакція на стрес, ще один чоловік зазнав поранень.
Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків. Попередньо встановлено, що війська рф вдарили по населеному пункту ракетою «Іскандер-М».
Також сьогодні близько 15:10 ворог атакував FPV-дроном с. Дворічна Купʼянського району: поранено 54-річну жінку.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).