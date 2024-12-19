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У Харкові легковик на смерть збив жінку
Сьогодні, 19 грудня близько 18:00, вулиці Академіка Павлова у Харкові автомобіль Renault Kangoo збив жінку-пішохода. Постраждала загинула на місці.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Попередньо встановлено, що жертва ДТП перетинала проїжджу частину у невстановленому для цього місці. Дані загиблої встановлюються.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.