У Харкові легковик на смерть збив жінку

Сьогодні, 19 грудня близько 18:00, вулиці Академіка Павлова у Харкові автомобіль Renault Kangoo збив жінку-пішохода. Постраждала загинула на місці.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Попередньо встановлено, що жертва ДТП перетинала проїжджу частину у невстановленому для цього місці. Дані загиблої встановлюються.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости