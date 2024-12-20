Незначне потепління, туман, ожеледиця: погода у Харкові 20 грудня

У Харкові та області сьогодні, 20 грудня, буде хмарно. Синоптики попереджають про туман та ожеледицю. Максимальна температура +7 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харкові 20 грудня

У п’ятницю значних опадів у Харкові не прогнозують.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі близько 0 °C, вдень +3…+5 °C.

Погода на Харківщині 20 грудня

На Харківщині сьогодні буде хмарно з проясненнями й також без значних опадів. Синоптики попередили про туман вночі та ожеледицю на дорогах.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від -3 °C до +3 °C, вдень +2…+7 °C.

Агентство Телевидения Новости