Три пункти управління БпЛА та купу техніки знищили прикордонники на Харківщині

Розвідувально-ударний підрозділ «Фенікс» бригади «Помста» завдав значних втрат окупантам на Куп’янському напрямку. Прикордонники знищили ворожу техніку разом з окупантами.

Про це повідомили в ДПСУ.

Протягом тижня знищено два танки, БМП-2, три багатоцільові тягачі МТ-ЛБ, один із яких здетонував на дистанційному підриві.

Також було знищено бронетранспортер та систему зв’язку противника.

Окрім цього, ліквідовано польовий склад боєкомплекту, три пункти управління безпілотниками та понад десять ворожих укриттів разом із піхотою.

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