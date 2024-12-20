У Харкові гастролер орендував мікроавтобус, щоб продати

Харківські поліцейські затримали чоловіка за підозрою у продажі орендованого транспорту. Раніше 26-річний житель Кіровоградщини був неодноразово засуджений за майнові злочини.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними слідства, житель Кіровоградської області приїхав до Харкова та уклав усний договір з власником мікроавтобуса Mercedes-benz про оренду транспорту. Склавши розписку, зловмисник зобов’язувався кожен місяць виплачувати власнику автомобіля гроші у розмірі 300 доларів протягом одного року з правом подальшого викупу. Але зловмисник порушив умови договору і відразу продав автівку.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости