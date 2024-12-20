Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:34
Просмотров: 26

У Харкові гастролер орендував мікроавтобус, щоб продати

У Харкові гастролер орендував мікроавтобус, щоб продати

Харківські поліцейські затримали чоловіка за підозрою у продажі орендованого транспорту. Раніше 26-річний житель Кіровоградщини був неодноразово засуджений за майнові злочини.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними слідства, житель Кіровоградської області приїхав до Харкова та уклав усний договір з власником мікроавтобуса Mercedes-benz про оренду транспорту. Склавши розписку, зловмисник зобов’язувався кожен місяць виплачувати власнику автомобіля гроші у розмірі 300 доларів протягом одного року з правом подальшого викупу. Але зловмисник порушив умови договору і відразу продав автівку.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 