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На Харківщині створили мурал на честь загиблого під Бахмутом нацгвардійця

На Харківщині створили мурал на честь загиблого під Бахмутом нацгвардійця

У Харківській області з’явився стінопис на честь воїна бригади НГУ «Спартан» Андрія Черникова. Військовий загинув в районі Бахмута у 2023 році. Мурал створили у місті Златопіль.

Про це повідомили у 3 бригаді оперативного призначення «Спартан» ім. полковника Петра Болбочана Національної гвардії України.

Як розповіли в бригаді, стати військовим було свідомим рішенням Андрія – після строкової служби він одразу підписав контракт з 3-ю бригадою оперативного призначення «Спартан». Повномасштабний наступ рф воїн з позивним «Чорний» зустрів у ротації на Луганщині, де прийняв перші бої. Після воював на Харківщині та Донеччині.

«Побратими згадують: Чорний не боявся виконувати найризикованіші задачі. А ще – був душею компанії, завжди готовий прийти на допомогу», – йдеться у повідомленні.  

14 лютого 2023 року Андрій Черников виконував бойове завдання в районі Бахмута. В автівку, в якій він перебував разом із побратимами, влучила ворожа протитанкова керована ракета. «Чорному» назавжди 24 роки.

У серпні 2023 року молодшого сержанта Андрія Черникова нагороджено орденом «За мужність» II ступеня (посмертно).

Днями у рідному місті Андрія Златопіль на Харківщині з’явився мурал на його честь.

Агентство Телевидения Новости

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