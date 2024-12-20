Росіяни атакували дроном будинок на Харківщині: постраждала жінка

19 грудня близько 20:20 збройні сили рф атакували безпілотником селище Черемушне Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У результаті удару дрона 47-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено житлові будинки.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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