Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:03
Просмотров: 70

Харківські нацгвардійці нищать окупантів під Торецьком: відео

Харківські нацгвардійці нищать окупантів під Торецьком: відео

На Торецькому напрямку російські загарбники спробували штурмом взяти позиції Сил Оборони України. У відбитті атаки брали участь й харківські нацгвардійці.

Про це повідомили у бійці 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Під час відбиття штурму група операторів БпЛА харківської бригади спостерігала за полем бою та координувала дії гвардійців.

«Ворог намагався ховатися в раніше зруйнованих ним же будівлях. Саме в одній з таких домівок гвардійцями був помічений російський загарбник, який прямим влучанням був знищений оператором FPV-дрона», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 