Харківські нацгвардійці нищать окупантів під Торецьком: відео

На Торецькому напрямку російські загарбники спробували штурмом взяти позиції Сил Оборони України. У відбитті атаки брали участь й харківські нацгвардійці.

Про це повідомили у бійці 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Під час відбиття штурму група операторів БпЛА харківської бригади спостерігала за полем бою та координувала дії гвардійців.

«Ворог намагався ховатися в раніше зруйнованих ним же будівлях. Саме в одній з таких домівок гвардійцями був помічений російський загарбник, який прямим влучанням був знищений оператором FPV-дрона», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости