У Повітряних силах повідомили про наслідки комбінованої атаки на Україну

У ніч на 20 грудня, починаючи з 19:00 19 грудня, рф завдала удару по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з повітряного простору Курської області та 65 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів російських міст Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:30 підтверджено збиття 40 «шахедів» та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 20 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок нічного ракетного-дронового удару уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

Ракетна атака на Київ

Близько 7:00 20 грудня росіяни завдали удару по столиці України п’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Пуски здійснювалися з Воронезької та Брянської областей рф.

«У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву», – йдеться в повідомленні.

Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, є загиблі та поранені.

Агентство Телевидения Новости