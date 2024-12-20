У Харкові за вбивство судитимуть рецидивіста, який сховав тіло жертви у підвалі

Харків’янина, який раніше вже відбував термін за ґратами за умисне вбивство, судитимуть за аналогічний злочин. Чоловіку інкримінують вбивство знайомого та спробу сховати тіло у підвалі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У листопаді 2022 року чоловік перебував у гостях у свого знайомого в домоволодінні, розташованому по вулиці Кутаїській у Харкові. Між обвинуваченим та власником будинку виникла суперечка, під час якої гість вдарив господаря домоволодіння кулаком в обличчя. Коли той впав, зловмисник дістав з кишені ніж та завдав ним кількох ударів у грудну клітину потерпілого. Від отриманих травм 62-річний власник будинку помер на місці.

Щоб приховати злочин, вбивця загорнув труп у килим та сховав його в льосі, розташованому на території домоволодіння, після чого втік з місця злочину.

Правоохоронці викрили зловмисника. Чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слобідською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Його судитимуть у Червонозаводському районному суді. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости