Внаслідок обстрілу села Циркуни під Харковом без світла залишалися півтори тисячі будинків

У селі Циркуни Харківського району фахівці Липецького району електричних мереж відновили електропостачання в домівках 1523 споживачів.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

Як повідомив начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов, внаслідок десяти ворожих ударів було пошкоджено повітряні лінії електропередачі 10 та 0,4 кВ.

«Протягом четверга над відновленням електропостачання працювали дві бригади енергетиків та дві одиниці техніки. Уже ввечері всі знеструмлені споживачі були заживлені. Сьогодні продовжуємо виконання ремонтних робіт, необхідних для повного відновлення мережі», – зазначив Віктор Рубцов.

Довідково. Всього протягом доби фахівці АТ «Харківобленерго» заживили 2100 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій, у зонах обслуговування Липецького, Борівського, Золочівського, Дергачівського та Куп’янського РЕМ.

Агентство Телевидения Новости