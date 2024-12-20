Україна повернула 503 загиблих захисників

За результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну уряду України територію повернені тіла 503 полеглих Оборонців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених полеглих захисників України:

403 з Донецького напрямку;12 з Луганського напрямку;57 із Запорізького напрямку;з моргів на території рф повернено 31 загиблого.

Перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ здійснює особовий склад Збройних Сил України, після чого та загиблих передають представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.

Особи загиблих встановлюватимуться спільно з експертними установами МВС.

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