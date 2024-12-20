«Продавав» неіснуючі товари: судитимуть мешканця Харківщини

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, раніше неодноразово судимий, у тому числі за злочини проти власності мешканець Лозової продовжив порушувати закон. З березня 2023 року чоловік розміщував онлайн-оголошення про продаж деревини для опалення будинку та сільськогосподарської техніки, хоча насправді товару в наявності не мав.

Після того, як покупці перераховували оплату на банківську картку обвинуваченого, він переставав виходити на зв’язок.

У такий спосіб шахрай ошукав 14 осіб, загальна сума завданої ним матеріальної шкоди складає майже 130 тис. гривень.

Чоловіка судитимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости