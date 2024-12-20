Обійняв посаду старости села на Харківщині: чоловік отримав шість років за ґратами

За матеріалами Служби безпеки вирок отримав ще один колаборант, який співпрацював з рф у період захоплення частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За матеріалами судового розгляду, влітку 2022 року чоловік добровільно пішов на співпрацю з представниками окупаційної влади. Окупанти призначили його старостою с. Борисівка, де він перебував на момент захоплення села ворогом.

Обіймаючи цю псевдопосаду, зловмисник вирішував соціально-побутові питання мешканців села у Харківській області. Він давав розпорядження з благоустрою населеного пункту, а також займався організацією по забезпеченню населення села дровами.

Співробітники СБУ затримали його у результаті стабілізаційних заходів у жовтні 2022 року на звільнених територіях області.

На підставі зібраних доказів, суд визнав зловмисника винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), та призначив йому 6 років тюремного ув’язнення. Окрім цього, його позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 10 років та призначили конфіскацію належного йому майна.

Агентство Телевидения Новости