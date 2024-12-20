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Шмигаль: Україна почала отримувати перші кошти з заморожених активів рф

Шмигаль: Україна почала отримувати перші кошти з заморожених активів рф

Україна починає отримувати перші кошти США за рахунок заморожених російських активів.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Світовий банк надасть 2 млрд доларів через механізм DPL, пише УНІАН.

«Виконавча рада Банку напередодні схвалила виділення коштів. А сьогодні відповідні угоди зі Світовим банком підписало Міністерство фінансів України», – написав Шмигаль у Telegram.

Зокрема, 1 млрд доларів буде наданий у вигляді безповоротного гранту з фонду Світового банку FIF коштом внеску США в межах ініціативи G7. Ще 1,05 млрд доларів Україна отримає у вигляді позики під гарантії від урядів Японії та Великої Британії.

«Україна виконала всі необхідні заходи для отримання коштів. Вдячні нашим партнерам за підтримку на шляху економічного розвитку й відбудови», – зазначив прем’єр.

Агентство Телевидения Новости

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