Низку медзакладів у Харкові приєднали до міських багатопрофільних лікарень

Чотири заклади охорони здоров’я міста Харкова реорганізували шляхом приєднання до міських багатопрофільних лікарень.

Про це повідомляє міськрада.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 20 грудня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, така реорганізація сприятиме створенню мережі медичних закладів, яка відповідатиме мінімальним (базовим) напрямкам медичного обслуговування, зокрема, під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану.

Зважаючи на це, Міські клінічні лікарні №7 і 8 приєднали до Міської багатопрофільної лікарні №18, а Міську клінічну дитячу лікарню №16 і Міський клінічний пологовий будинок №6 – до Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25. Реорганізація проведена без зменшення обсягу послуг, які надаються населенню.

Агентство Телевидения Новости