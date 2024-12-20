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Колишній лісничий з Харківщини отримав 15 років ув’язнення

Колишній лісничий з Харківщини отримав 15 років ув’язнення

За матеріалами розслідування ДБР Чугуївський міський суд Харківської області визнав винним у державній зраді колишнього лісничого Великобурлуцького лісництва держпідприємства «Куп’янське лісове господарство» та засудив його на 15 років.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Після окупації селища Великий Бурлук загарбники запропонували лісничому керівну посаду в окупаційному лісгоспі. Він забезпечував військових рф деревами для будівництва фортифікацій та займався підбором кадрів для роботи з лісозаготівлі.

Під час звільнення селища чоловік втік до рф.

Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив покарання у вигляді ув’язненням на 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювала Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости

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