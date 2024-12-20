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Мер Харкова закликав містян бути обережними на свята

Мер Харкова закликав містян бути обережними на свята

Харків готовий до будь-яких викликів, пов’язаних з агресією з боку рф, під час новорічних свят.

Про це сьогодні, 20 грудня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що, попри сподівання на спокійну святкову атмосферу, всі відповідні служби готові реагувати на загрози з боку ворога.

«Ми дуже хочемо, щоб свята пройшли спокійно. Але пам’ятаємо, як торік у цей період були влучання по готелю в центрі Харкова, по житловим будинкам. Тому на такі випадки у нас сформовані бригади швидкого реагування, працює Ситуаційний центр. Свята ніхто не скасовував, але я вчергове закликаю всіх харків’ян бути дуже обережними», – наголосив мер.

Агентство Телевидения Новости

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