У Харкові планують розвивати транспортну інфраструктуру

План сталої міської мобільності міста Харкова, який був затверджений сьогодні, 20 грудня, на позачерговій сесії міськради, містить конкретний перелік заходів, які сприятимуть розвитку транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє міськрада.

Крім описового аналізу транспортної системи та міської мобільності Харкова, в документі окреслені сценарії розвитку цієї галузі. Так, програма містить план заходів з 2024 по 2050 роки, які сприятимуть підвищенню рівня безпеки на дорогах міста, впровадженню інноваційних технологій в управління транспортом, комплексному відновленню транспортної системи тощо.

Зокрема, в Харкові планують вдосконалити освітлення на вулицях і дорогах, інтегрувати звукові оповіщення до пішохідних світлофорів, обладнати громадський транспорт системами інформування про загрозу надзвичайних ситуацій, облаштувати захисні споруди поблизу зупинок. План передбачає модернізацію наземного громадського транспорту, врахування потреб зарядки електромобілів, зменшення часу та відстані пересування громадян.

З огляду на те, що в структурі пересувань населення громадським транспортом частка метрополітену становить 45%, у затвердженому документі також врахований розвиток мережі підземки, в тому числі будівництво нових станцій метро: «Одеська», «Мотель «Дружба», «Аеропорт», «Східна», «Роганська» та ін.

У Харкові також розроблять проєкт пішохідних зон у центральній частині з урахуванням Концепції пішохідної туристичної зони «Старе місто».

Агентство Телевидения Новости