На Харківщині викрито жінку: допомагала окупантам збирати гроші з населення
Судитимуть перебіжчицю, викриту ДБР на допомозі окупантам збирати гроші у населення в Куп’янську.
Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишньої працівниці податкової з Куп’янська, яка допомагала окупантам збирати гроші з населення.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Після захоплення міста жінка отримала від загарбників посаду у так званій податковій службі, створену для збирання грошей на захоплених територіях. Фігурантка вела базу даних осіб, з яких окупанти вибивали гроші. Після звільнення Куп’янська від російської навали, вона втекла до росії.
Колишня працівниця податкової обвинувачується у державній зраді та колабораційні діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).
За скоєне їй загрожує довічне позбавлення волі.Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Харківська обласна прокуратура.