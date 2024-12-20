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На Харківщині викрито жінку: допомагала окупантам збирати гроші з населення

На Харківщині викрито жінку: допомагала окупантам збирати гроші з населення

Судитимуть перебіжчицю, викриту ДБР на допомозі окупантам збирати гроші у населення в Куп’янську.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишньої працівниці податкової з Куп’янська, яка допомагала окупантам збирати гроші з населення.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Після захоплення міста жінка отримала від загарбників посаду у так званій податковій службі, створену для збирання грошей на захоплених територіях. Фігурантка вела базу даних осіб, з яких окупанти вибивали гроші. Після  звільнення Куп’янська від російської навали, вона втекла до росії.

Колишня працівниця податкової обвинувачується у державній зраді та колабораційні діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За скоєне їй загрожує довічне позбавлення волі.Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости

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