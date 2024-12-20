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Два депутати Харківської міської ради достроково склали свої повноваження

Два депутати Харківської міської ради достроково склали свої повноваження

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 20 грудня, на позачерговій сесії міськради.

Про це повідомляє міськрада.

Так, у зв’язку з особистими заявами повноваження припинили Ігор Аріх і Альона Агеєнко, які були обрані депутатами Харківської міської ради у 2020 році.

Ігор Аріх був головою постійної комісії з питань транспорту та зв’язку, а Альона Агеєнко – членом постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

Агентство Телевидения Новости

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