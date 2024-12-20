Два депутати Харківської міської ради достроково склали свої повноваження

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 20 грудня, на позачерговій сесії міськради.

Про це повідомляє міськрада.

Так, у зв’язку з особистими заявами повноваження припинили Ігор Аріх і Альона Агеєнко, які були обрані депутатами Харківської міської ради у 2020 році.

Ігор Аріх був головою постійної комісії з питань транспорту та зв’язку, а Альона Агеєнко – членом постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

Агентство Телевидения Новости