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Два депутати Харківської міської ради достроково склали свої повноваження
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 20 грудня, на позачерговій сесії міськради.
Про це повідомляє міськрада.
Так, у зв’язку з особистими заявами повноваження припинили Ігор Аріх і Альона Агеєнко, які були обрані депутатами Харківської міської ради у 2020 році.
Ігор Аріх був головою постійної комісії з питань транспорту та зв’язку, а Альона Агеєнко – членом постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.