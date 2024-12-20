На Харківщині триває евакуація з прифронтових територій: ще 10 людей відправлено до безпечних місць

Поліція продовжує евакуацію людей з населених пунктів Ізюмського району, які піддаються постійним ворожим обстрілам.

Про це повідомляє поліція Харківської області. 20 грудня поліцейські вивезли до більш безпечних місць шість людей.

Працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Ізюмського РУП евакуювали чотирьох мешканців селища Борова та двох з села Піски- Радьківські.

У поліції нагадують, – «якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції».

Агентство Телевидения Новости