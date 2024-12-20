Привласнив понад 420 тисяч гривень бюджетних коштів: поліція виявила харків’янина-підприємця

Підрядник завищив вартість робіт, які фактично не були виконані під час проведення реконструкції системи електропостачання багатоквартирних житлових будинків.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, директор одного з підприємств, 57-річний мешканець Харкова, у грудні 2019 року уклав договір з міською радою на виконання робіт з облаштування мереж електропостачання двох багатоквартирних житлових будинків у місті Вовчанськ.

Підозрюваний вносив завідомо недостовірні дані в акти виконаних робіт, завищуючи їх вартість. Таким чином зловмисник незаконно заволодів бюджетними коштами у сумі 423 750 гривень.

20 грудня слідчі Чугуївського РУП повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкцій статей передбачене позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости