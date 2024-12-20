На Харківщині ЗСУ відбили п’ять атак окупантів, ще три боєзіткнення тривають

Оперативна інформація станом на 16:00 20.12.2024 щодо російського вторгнення.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 146, повідомляє Генштаб ЗСУ.

П’ять штурмових дій загарбників зупинили воїни ЗСУ поблизу Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової на Куп’янському напрямку, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Ямполівки, Тернів, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, з яких чотири тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр, наразі тривають три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази марно атакував позиції ЗСУ в районі населених пунктів Торецьк та Леонідівка. Також ворог скинув авіабомбу в районі Костянтинівки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 31 раз атакував позиції захисників України в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

Сорок бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, крім того, ворог завдав одного ракетного удару та 260 артилерійських обстрілів.

Агентство Телевидения Новости