На Харківщині судитимуть ексспівробітницю банку: передавала дані з карток клієнтів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянки за фактом несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 361-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у березні 2023 року до працівниці банку у місті Чугуїв звернувся знайомий, який запропонував їй «співпрацю». Так, вона мала передавати чоловіку реквізити карток осіб, що є клієнтами цього банку, прізвище та імʼя яких він надсилав їй у месенджерах. Жінка погодилась на це.

При цьому працівниця банку підписувала зобов’язання про нерозголошення даних, отриманих у ході роботи, проте це її не зупиняло здійснювати несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом.

Надалі її знайомий використовував ці дані як пароль для входу в особистий кабінет онлайн-банкінгу та виводив звідти гроші.

Правоохоронцями встановлено, що співробітниця банку передала реквізити карток понад 100 клієнтів, серед яких були внутрішньопереміщені особи з Донецької та Луганської областей.

Правоохоронці викрили зловмисницю. З місця роботи її звільнено.

Обвинувачену судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Наразі встановлюються інші фігуранти вказаного кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости