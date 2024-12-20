У Харкові чоловік викрав з сумки навушники: йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину

Зловмисником виявився раніше судимий 44-річний житель Харкова.

Своїми діями він спричинив потерпілому матеріальну шкоду на суму близько 8 тисяч гривень, про це повідомляє поліція Харківської області.

28 листопада до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від мешканця Основ’янського району про те, що у нього із сумки зникли навушники.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що заявник зі знайомим розпивали алкогольні напої біля одного із будинків міста.

Потерпілий відійшов на кілька хвилин та залишив сумку на лавці. 44-річний зловмисник скористався нагодою, забрав навушники та пішов.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Агентство Телевидения Новости