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На станції метро у Харкові відкрилась виставка картин

На станції метро у Харкові відкрилась виставка картин

Художня виставка «Станція 1654» відкрилась у вестибюлі станції метро «Ярослава Мудрого», де вона працюватиме до 6 січня.

Про це повідомляє міськрада.

Експозиція картин молодих харківських митців, створена спеціально до зимових свят, відображає атмосферу та дух харківського метрополітену – місця, яке стало прихистком для містян у складні часи.

Виставка проводиться під патронатом міського голови Ігоря Терехова. Організатори – Молодіжна рада при Харківському міському голові за підтримки Департаменту культури й Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту.

Агентство Телевидения Новости

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