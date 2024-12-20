В МЗС назвали кількість українців, які виїхали за кордон через війну

З початку повномасштабного вторгнення 7,5 млн українців виїхали за кордон і продовжують перебувати там через війну.

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє УНІАН.

«Та кількість громадян України, яка на сьогодні перебуває за кордоном – це безпековий виклик для держави. Сьогодні ми говоримо про понад 7,5 млн співвітчизників, які вимушено опинилися за межами нашої країни», – деталізував Сибіга.

За його словами, тільки в Польщі перебуває мільйон українців. Сибіга розповів, що там знаходиться друга за кількістю українська громада. «Я маю на увазі та автохтонна громада українська, і вимушено прибулих громадян України. Ми говоримо про кількість громадян – приблизно мільйон осіб»,- зазначив він.

За його словами, МЗС буде посилювати консульську присутність у Польщі, зокрема, планується відкриття двох додаткових консульських установ у Жешуві та Познані.

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