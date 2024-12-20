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У Харкові дрон влучив в багатоповерхівку: розпочалася пожежа, є постраждалі

У Харкові дрон влучив в багатоповерхівку: розпочалася пожежа, є постраждалі

Увечері 20 грудня, близько 21:35, у Харкові пролунав вибух. Зафіксовано влучання у Салтівському районі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворожий дрон влучив у девʼятиповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа. Є руйнування перших двох поверхів.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Відомо про двох постраждалих. За попередніми даними, в них гостра реакція на стрес. Меддопомогу надано на місці.

Агентство Телевидения Новости

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