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У Харкові дрон влучив в багатоповерхівку: розпочалася пожежа, є постраждалі
Увечері 20 грудня, близько 21:35, у Харкові пролунав вибух. Зафіксовано влучання у Салтівському районі.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворожий дрон влучив у девʼятиповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа. Є руйнування перших двох поверхів.
Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.
Відомо про двох постраждалих. За попередніми даними, в них гостра реакція на стрес. Меддопомогу надано на місці.