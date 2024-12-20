Четверо людей постраждали внаслідок влучання БпЛА в будинок у Харкові

У Харкові кількість постраждалих внаслідок влучання безпілотника в житловий будинок збільшилася до чотирьох. Увечері 20 грудня російський дрон вдарив по дев’ятиповерхівці на Салтівці. Серед постраждалих – 12-річна дівчина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У трьох постраждалих – гостра реакція на стрес. У 12-річної дівчини – легке осколкове поранення.

Наразі триває ліквідація пожежі на першому та другому поверхах. Вогнем охоплено 30 кв. метрів.

«Проводиться обстеження будинку та опитування щодо розселення людей», – повідомив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости