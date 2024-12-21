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Під завалами в пошкодженому «шахедом» будинку у Харкові людей не знайдено, – прокуратура

Під завалами в пошкодженому «шахедом» будинку у Харкові людей не знайдено, – прокуратура

20 грудня о 21:39 росіяни завдали удару БпЛА типу «шахед» по Салтівському району Харкова. Постраждали шестеро громадян.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Зафіксоване влучання між першим та другим поверхами дев’ятиповерхового житлового будинку на Салтівці.

Серед шести постраждалих у п’ятьох – гостра реакція на стрес, у 12-річної дівчини різана рана ступні.

Рятувальні роботи завершено, людей під завалами рятувальники не знайшли. Декілька жителів було евакуювали одразу після влучання БпЛА в будинок.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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