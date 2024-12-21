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Пожежу на місці влучання БпЛА у Харкові ліквідували

Пожежу на місці влучання БпЛА у Харкові ліквідували

Внаслідок влучання російського дрона у Харкові 20 грудня постраждали шестеро людей, зокрема дитина. Пожежу на місці ліквідували.

Про це повідомили в ДСНС України.

У Салтівському районі Харкова ворожий безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Серед шести постраждалих – 12-річна дитина. Рятувальники ДСНС врятували трьох людей.

Пошкоджено фасад будівлі, квартири на перших поверхах, сталася пожежа, яку ліквідували о 23:04.

Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Агентство Телевидения Новости

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