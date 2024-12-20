Окупанти вдруге за вечір вдарили по Харкову безпілотником (оновлено)

20 грудня близько 23:43 у Харкові вдруге за вечір пролунав вибух. Ворожий дрон влучив у Київському районі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

На місця влучання розпочалася пожежа. Дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюються.

Оновлено о 23:53. Також, за даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ще одне влучання БпЛА зафіксоване у Солоницівській громаді Харківського району. Горить нежитлова будівля. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Оновлено о 00:00. Як повідомив Олег Синєгубов, внаслідок ворожого удару у Київському районі Харкова в одієї людини діагностували гостру реакцію на стрес.

Оновлено о 00:13. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, внаслідок другого удару по Харкову «шахедом» постраждали двоє людей. Людей з приватного будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання БпЛА, евакуювали.

Нагадаємо, сьогодні ж ввечері близько 21:35 російський безпілотник вдарив по дев’ятиповерхівці на Салтівці у Харкові, внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед яких 12-річна дівчина. У п’ятьох постраждалих гостра реакція на стрес, у дитини – уламкове поранення. Пожежа охопила перший та другий поверхи будинку.

Агентство Телевидения Новости