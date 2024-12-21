Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув футбольний арбітр Андрій Щепотьєв.

Харківʼянин працював на матчах дитячо-юнацького футболу та зустрічах аматорських ліг, був слухачем Національної школи арбітрів (2020) та працював тренером місцевого «Арсеналу», повідомляє Новинарня.

Після початку повномасштабного вторгнення рф Андрій пішов до війська.

Загинув під час виконання бойового завдання біля села Висока Яруга в Дергачівському районі на Харківщині.

Йому було 30 років.

Агентство Телевидения Новости