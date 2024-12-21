Невеликий дощ та ожеледиця: прогноз погоди по Харкову на 21 грудня

За даними синоптиків, вдень у Харкові хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вдень 3 – 5° тепла.

По області хмарна погода з проясненнями.

Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вдень 0 – 5° тепла.

Агентство Телевидения Новости