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Невеликий дощ та ожеледиця: прогноз погоди по Харкову на 21 грудня
За даними синоптиків, вдень у Харкові хмарно з проясненнями.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вдень 3 – 5° тепла.
По області хмарна погода з проясненнями.
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вдень 0 – 5° тепла.