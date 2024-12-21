На церемонії зважування з Ф’юрі Усик закликав звільнити захисників Азовсталі

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) під час церемонії зважування з британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) звернувся з важливим меседжем, розгорнувши прапор, на якому було написано «Free Azovstal Defenders» (звільніть захисників Азовсталі).

Про це повідомляє видання Чемпіон.

Зазначимо, що український боксер після початку повномасштабного вторгнення Росії почав активну благодійну діяльність, пожертвувавши на різні потреби понад 10 млн доларів.

Напередодні першого поєдинку Олександр Усик співпрацював з ДТЕК, щоб привернути увагу міжнародних партнерів та союзників до важкого стану енергосистеми України.

Результати зважування: «Циганський король» прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, хоча обидва боксери не знімали одягу.

Тайсон Ф’юрі — 127.4 кг.Олександр Усик — 102.5 кг.

Нагадаємо, реванш між українцем та «циганським королем» відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів.

Агентство Телевидения Новости