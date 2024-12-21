Вісім постраждалих у Харкові цієї ночі після удару «шахедами»

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

23:41 місто Харків, Київський р-н. Внаслідок ударів уламків БПЛА «Шахед» горів дах будинку та пошкоджений газогін. Постраждали 2 людини, в легкому стані.

21:38 місто Харків, Салтівський р-н. Внаслідок удару БПЛА «Шахед» горіли квартири на 1 та 2 поверхах. Постраждали 6 людей.

23:21 Харківський р-н, Солоницівська громада, селище Солоницівка. Внаслідок удару уламків БПЛА «Шахед» горів дах нежитлового приміщення на цивільному підприємстві.

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з ворогом в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із позицій поблизу Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової. Одне боєзіткнення триває.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 24 людини, серед них – 1 дитина.

Агентство Телевидения Новости