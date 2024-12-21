Прокурори фіксують наслідки нічних влучань «шахедів»у Харкові (фото)

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 20 грудня близько 21:35 російський БпЛА влучив між першим та другим поверхами девʼятиповерхового житлового будинку у Салтівському районі Харкова. На цих поверхах загорілись квартири. Пʼять людей зазнали гострої реакції на стрес, дівчинка 12 років дістала поранень.

Орієнтовно о 23:30 ворожий безпілотник влучив у дах цивільного підприємства, розташованого у селищі Солоницівка. Без постраждалих.

О 23:40 — атака ударного БпЛА по приватному житловому сектору у Київському районі Харкова. Дві жінки віком 78 та 74 років зазнали гострої реакції на стрес.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости