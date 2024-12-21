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Цієї ночі над Україною було збито 57 «шахедів»

Цієї ночі над Україною було збито 57 «шахедів»

У ніч на 21 грудня 2024 року (із 19:00 20 грудня) противник здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької обл. у напрямку Полтавщини (попередньо без наслідків), атакував 113 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Через активну протидію Сил оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян, постраждалим надається допомога.

Агентство Телевидения Новости

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