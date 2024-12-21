У Харкові запустили автобус швидкого реагування для допомоги під час обстрілів

Автобус швидкого реагування, створений для надання допомоги постраждалим внаслідок обстрілів, почав роботу у Харкові.

Про це повідомляє міськрада.

Перший виїзд відбувся увечері 20 грудня, коли ворог атакував безпілотником Салтівський район.

За словами міського голови Ігоря Терехова, автобус використовується як пункт обігріву та тимчасового перебування для людей, які потребують допомоги після ворожих обстрілів.

«Цей автобус ми отримали як гуманітарну допомогу від наших партнерів і переобладнали для потреб харків’ян. Він оснащений генератором, тут дуже тепло, є можливість випити гарячі напої. У разі потреби автобус може доставити людей до гуртожитків чи інших місць», – зазначив міський голова.

Агентство Телевидения Новости