Кабмін хоче посилити відповідальність за порушення комендантської години

В Україні можуть запровадити окрему адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

Уряд погодив відповідний законопроєкт, повідомляє РБК-Україна.

У випадку порушення комендантської години буде передбачатись покарання у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 850-1700 гривень.

Також в Україні можуть запровадити окрему адміністративну відповідальність за порушення правил евакуації. Мова про в’їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов’язкова евакуація, без спеціальних дозволів. Штраф за це може бути від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів, це 510-850 гривень.

Що стосується порушення комендантської години, то штрафи не будуть застосовуватись до людей, які йдуть до укриттів, надають медичну чи домедичну допомогу або супроводжують поранених тяжкохворих.

Варто зауважити, що дане рішення – не остаточне, адже законопроєкт має бути винесений на розгляд Ради.

Агентство Телевидения Новости