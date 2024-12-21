Сварка у кафе на Харківщині: чоловік отримав ножові поранення

Чугуївські поліцейські затримали місцевого жителя за замах на вбивство чоловіка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліція встановила, що між відвідувачами кафе виникла сварка, яка згодом переросла у бійку. В ході сутички 35-річний чоловік отримав множинні ножові поранення. Медики доставили потерпілого в лікарню.

49-річного нападника слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Агентство Телевидения Новости