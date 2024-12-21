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Вирвав з рук сумку та втік: у Харкові зловмиснику повідомили про підозру

Вирвав з рук сумку та втік: у Харкові зловмиснику повідомили про підозру

Біля будинку по вулиці Вартових неба зловмисник побачив перехожу та вирвав у неї з рук сумку з особистими речами.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

1 грудня до Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що близько 16:50 невідомий відібрав майно жінки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний безробітний харківʼянин. Сумку потерпілої він викинув неподалік від місця злочину.

Речові докази вилучені. 20 грудня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину. До Дзержинського районного суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости

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