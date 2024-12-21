У Харкові комунальники усувають наслідки нічних влучань: вибито близько 200 вікон

У Салтівському та Київському районах усувають наслідки нічної атаки безпілотниками.

Про це повідомляє міськрада.

Станом на 10:00 виявлено 20 пошкоджених будівель. У квартирах та місцях загального користування було вибито близько 200 вікон.

Фахівці вже закрили понад 60 контурів.

Комунальники також упорядковують територію, прибирають бите скло та пошкоджені гілки дерев. У роботах задіяні працівники комунальних підприємств «Харківблагоустрій», «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», «Харківжитлобуд» та ін.

Агентство Телевидения Новости