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У Харкові комунальники усувають наслідки нічних влучань: вибито близько 200 вікон
У Салтівському та Київському районах усувають наслідки нічної атаки безпілотниками.
Про це повідомляє міськрада.
Станом на 10:00 виявлено 20 пошкоджених будівель. У квартирах та місцях загального користування було вибито близько 200 вікон.
Фахівці вже закрили понад 60 контурів.
Комунальники також упорядковують територію, прибирають бите скло та пошкоджені гілки дерев. У роботах задіяні працівники комунальних підприємств «Харківблагоустрій», «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», «Харківжитлобуд» та ін.