На Харківщині поліція повідомила чоловіку про підозру у скоєнні домашнього насильства

Порушник систематично принижував та ображав жінку, погрожував фізичною розправою.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

До поліції неодноразово зверталась місцева мешканка. З її слів, 46-річний співмешканець регулярно ображає та принижує її, влаштовує сварки, під час яких застосовує фізичну силу.

Дільничні офіцери поліції Ізюмського РУП щодо порушника винесли шість термінових заборонних приписів та склали десять протоколів про адміністративні порушення, передбачені ст. 173-2 (домашнє насильство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд розглянув протоколи та наклав на чоловіка стягнення у вигляді штрафів, проте кривдник продовжував вчиняти домашнє насильство.

Слідчим Ізюмського РУП відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости