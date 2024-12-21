Комунальники вже закрили 76% вікон у пошкоджених цієї ночі будинках
Комунальні служби продовжують усувати наслідки ворожих атак у Київському та Салтівському районах.
Про це повідомляє міськрада.
Загалом було пошкоджено 240 вікон. Станом на 12:00 фахівці закрили 76% вікон у квартирах і 53% – у місцях загального користування.
Крім обстеження пошкоджених будівель, працівники КП «Житлокомсервіс» надають консультації мешканцям щодо оформлення допомоги за державною програмою «єВідновлення».
За дорученням міського голови Ігоря Терехова поруч з місцем прильоту в Салтівському районі працює мобільний ЦНАП.
Фахівці перевіряють усі необхідні документи та розʼяснюють процедуру отримання компенсації через «єВідновлення».