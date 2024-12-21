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Комунальники вже закрили 76% вікон у пошкоджених цієї ночі будинках

Комунальники вже закрили 76% вікон у пошкоджених цієї ночі будинках

Комунальні служби продовжують усувати наслідки ворожих атак у Київському та Салтівському районах.

Про це повідомляє міськрада.

Загалом було пошкоджено 240 вікон. Станом на 12:00 фахівці закрили 76% вікон у квартирах і 53% – у місцях загального користування.

Крім обстеження пошкоджених будівель, працівники КП «Житлокомсервіс» надають консультації мешканцям щодо оформлення допомоги за державною програмою «єВідновлення».

За дорученням міського голови Ігоря Терехова поруч з місцем прильоту в Салтівському районі працює мобільний ЦНАП.

Фахівці перевіряють усі необхідні документи та розʼяснюють процедуру отримання компенсації через «єВідновлення».

Агентство Телевидения Новости

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