Президент нагородив працівників АТ «Харківобленерго» до Дня енергетика

Напередодні Дня енергетика, який відзначається 22 грудня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками енергетичної галузі та відзначив їх державними нагородами.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Троє працівників АТ «Харківобленерго» були нагороджені до професійного свята відомчою відзнакою – нагрудним знаком «Відмінник енергетики України».

Зокрема, відзнаки отримали:

Олександр Крикотін – майстер виробничої дільниці цеху ремонту обладнання;Дмитро Перепечений – електромонтер з експлуатації розподільних мереж Східного району електричних мереж;Микола Шапар – начальник центральної служби релейного захисту, автоматики та вимірювання.

Також відзнаку від Президента отримали:

майстер виробничої дільниці Балаклійського району електричних мереж Сергій Непочатов отримав медаль «За працю і звитягу»;

електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі Ізюмської дільниці Куп’янського високовольтного району електричних мереж Олексій Бичов нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Агентство Телевидения Новости