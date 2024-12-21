На Харківщині матір побила власну доньку: поліція відкрила кримінальне провадження

У стані алкогольного сп’яніння жінка завдала неповнолітній дівчині легкі тілесні ушкодження кочергою.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

11 грудня до сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП надійшло повідомлення від 13-річної дівчини. Вона розповіла, що її побила матір.

Інспектори ювенальної превенції встановили, що 40-річна жителька села Китченківка Богодухівського району перебувала вдома у стані алкогольного сп’яніння. Між жінкою та дитиною сталася сварка. Жінка схопила кочергу та побила доньку, коли та лежала на дивані.

Для перевірки інформації правоохоронці виїхали за місцем проживання неповнолітньої. Наявність травм у дитини підтвердилась.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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