У Харкові чоловік відібрав мобільний телефон у дитини та втік: злодія затримано

Слідчі повідомили жителю Харкова про підозру у скоєнні грабежу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисником виявився 48-річний чоловік. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ввечері 20 грудня до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від мешканки Слобідського району.

Чоловік повідомив, що невідомий відібрав мобільний телефон у його малолітньої доньки, після чого втік.

Оперативники відділу встановили місцезнаходження нападника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисником виявився 48-річний чоловік. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

21 грудня слідчі за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури міста Харкова повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости