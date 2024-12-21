Сьогодні, 21 грудня – найкоротший день у році

У 2024 році зимове сонцестояння у Північній півкулі відбудеться в суботу, 21 грудня, об 11:20 за київським часом. Саме в цей час Північний полюс буде максимально нахилений у бік, протилежний від Сонця.

Про це повідомляє Апостроф.

В день зимового сонцестояння Сонце кульмінує у своєму найнижчому положенні над горизонтом, що робить світловий день максимально коротким. У Південній півкулі, навпаки, день буде найдовшим, адже там Сонце підніметься до найвищої точки на небі.

21 грудня світловий день триватиме 8 годин (за київським часом), а ніч – 16 годин. Зимове сонцестояння, як і всі сезони, відбувається через нахил земної осі під кутом близько 23,5 градуса відносно Сонця. Земля обертається не по прямій осі, а перебуває у «нахиленому» стані. Цей нахил зумовлює нерівномірний розподіл сонячного світла між Північною та Південною півкулями.

Астрономічно зима починається в день 21 або 22 грудня та закінчується 19-21 березня. Оскільки земна орбіта еліптична, тривалість сезонів різниться. Зима у Північній півкулі триває приблизно 89 днів, тоді як у Південній півкулі вона дещо довша — 93,6 дня.

З метеорологічної точки зору, зима настає 1 грудня і закінчується 28 (29) лютого.

Наші предки пов’язували цей день з надіями на новий початок, оновлення природи та циклів життя. У дохристиянських слов’ян це був час святкування Коляди — свята, яке символізувало народження нового сонця.

Агентство Телевидения Новости